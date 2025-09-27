Почему прогулка полезнее антидепрессантов? И ещё 4 неочевидных лайфхака против осенней тоски Оглавление Питомцы против стресса: как животные помогают бороться с хандрой Прогулки на свежем воздухе как лекарство от хандры Социальная поддержка: почему разговоры с близкими лечат хандру Музыкальная терапия: как любимые треки поднимают настроение осенью Арт-терапия: как выставки и концерты спасают от осенней тоски Мнение психолога: научные причины осенней хандры и методы борьбы Похолодание, серое небо и дожди навевают тоску. Но с осенней хандрой можно и нужно бороться. И как — расскажет Life.ru. 26 сентября, 22:25 Как бороться с осенней хандрой — советы психолога. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Питомцы против стресса: как животные помогают бороться с хандрой

Домашние животные могут снижать уровень стресса и тревожности у людей. Общение с животными стимулирует выработку этого гормона, известного как «гормон любви» или «гормон общения». Окситоцин помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, и улучшает общее эмоциональное состояние.

Физический контакт, такой как гладить кошку или гулять с собакой, может иметь успокаивающий и расслабляющий эффект. Это помогает уменьшить физические проявления стресса, такие как повышенное сердцебиение и давление. А регулярный уход за животным и вовлечение в ежедневные обязанности, такие как кормление или прогулки, могут помочь владельцам чувствовать себя более упорядоченными и стабильными, что также снижает тревогу.

Домашние питомцы помогают снизить уровень стресса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alex-popov

Прогулки на свежем воздухе как лекарство от хандры

Во время прогулки снижается уровень активности области мозга, ответственной за негативные эмоции. Также прогулки способствуют выработке эндорфинов, которые отвечают за ощущение счастья. Исследования показали, что у людей, проводящих хотя бы 30 минут на свежем воздухе, значительно улучшаются концентрация и память.

Во время длительной ходьбы головной мозг человека переходит в режим работы по умолчанию, где влияние внешних раздражителей сведено к минимуму. В этом состоянии мозг занимается самопознанием: распознаёт свои эмоции и анализирует их. Ещё, гуляя в парках, садах и лесах, человек восстанавливает свои умственные ресурсы, а вот город, наоборот, их истощает.

Социальная поддержка: почему разговоры с близкими лечат хандру

Регулярные разговоры с семьёй и друзьями помогают снять напряжение, высвободить негативные мысли и чувства. В целом возможность разделить мысли и переживания с близким кругом, получить поддержку и понимание даёт чувство уверенности в себе и своих силах.

Общение с близкими — ещё одно средство от осенней тоски. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

Музыкальная терапия: как любимые треки поднимают настроение осенью

При прослушивании любимых песен мозг реагирует так же, как на приятные ощущения или положительные события в жизни. Классическая музыка может снижать уровень стресса, улучшать настроение и стимулировать творческое мышление. Рок-музыка повышает физическую активность и уровень энергии, а также вызывает положительные эмоции. Под любимые треки многие любят пританцовывать — и не зря. Двигательная активность тоже способствует снижению стресса.

Арт-терапия: как выставки и концерты спасают от осенней тоски

Искусство используется в терапии как средство лечения и восстановления. Арт-терапия помогает выразить чувства, выплеснуть негативные эмоции. Изучение художественных произведений помогает понимать новые идеи, развивает творческое мышление и креативность. Участие в культурных мероприятиях помогает людям чувствовать себя частью группы, что способствует преодолению одиночества. Так что выставка, спектакль, концерт или творческий мастер-класс — то, что нужно в серые осенние дни.

Арт-терапия во время хандры — как помогает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cast Of Thousands

Мнение психолога: научные причины осенней хандры и методы борьбы

Психолог Дарья Дугенцова рассказала Life.ru о причинах осенней хандры. Среди них она назвала нехватку витамина D, который не только поддерживает нашу иммунную систему, чтобы не заболеть, но и повышает настроение. К тому же именно осенью дети возвращаются в школу, а отпуска на работе обычно подходят к концу и люди сталкиваются с ежедневной рутиной, которая рано или поздно надоедает, и появляется та самая хандра.

— Есть интересный научный факт, который доказывает, что организм тратит много энергии на то, чтобы поддерживать температуру тела плюс-минус в одном и том же диапазоне. Силы тратятся, а энергии на то, чтобы «улыбаться и радоваться жизни», как будто бы не остаётся, — отметила Дарья Дугенцова в разговоре с Life.ru.

Психолог рекомендует ввести осенью чёткий режим сна и бодрствования, практиковать техники релаксаций в виде медитации или дыхания по квадрату.

— Следует взять на себя ответственность и пойти заняться любимым хобби. Пилатес, танцы, баскетбол — что вам приносит радость? Организуйте себе хорошее настроение сами, не ожидая «подарков» от погоды. И — спорт и ещё раз спорт, физическая активность помогает гормональной системе исправно работать, — заключила Дарья Дугенцова.