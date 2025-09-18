«Это преследует»: Сын Децла жёстко ответил на упрёки в копировании отца

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный широкой аудитории как Децл, был голосом нескольких поколений. Он воспитал и подростков, и ровесников, и тех, кто родился позже, уверен сын покойной звезды Тони Толмацкий. Он выступает в похожем жанре музыки, да и внешне похож на отца. Однако не воспринимает критику якобы за копирование знаменитости.

«Для меня это скорее невоспитанность и незнание контекста, чем какая-то серьёзная и конструктивная критика. Я уже суммарно лет 12 хожу в дредах, и первые мне сделали родители. А насчёт того, что я «копирую» — я в этом рос, ездил с отцом на студии, был у него на концертах, общался с музыкантами, и для меня это логичное продолжение того, чем бы я хотел заниматься», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Тем не менее сын Децла не обижается на подобные заявления, а воспринимает их с юмором. Он признался, что раньше мог выйти из себя из-за сравнений с отцом, однако сейчас, наоборот, гордится этим. Тони подчеркнул, что очень любит ушедшего отца, поэтому было бы странно не гордиться тем, каким он был человеком. Он признался, что рэперская карьера его буквально «преследовала», поэтому он решил заняться именно этим.