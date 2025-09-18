Без срока годности и обязаловки: Центробанк развеял мифы о цифровом рубле

Использование цифрового рубля остаётся добровольным, а у самой валюты нет «срока годности». Об этом заявила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова на Московском финансовом форуме.

«Наверное, такого количества мифов, как вокруг цифрового рубля, ещё не было. Мы слышали, что якобы всех заставят им пользоваться, или что у цифровых рублей есть срок действия. Конечно же, это не так. Никто никого ни к чему принуждать не собирается. И у цифрового рубля нет срока действия — он такой же, как наличные и безналичные, и гарантируется Банком России», — подчеркнула она.

По словам Кахрумановой, сейчас к платформе цифрового рубля подключено около 2,5 тысячи участников в рамках ограниченной фокус-группы. Она также предупредила о мошенниках: «Никто другой за человека не может открыть счёт цифрового рубля. Если кто-то звонит и говорит такое — бросайте трубку».

В дальнейшем ЦБ планирует использовать цифровой рубль не только для выплат, но и для уплаты средств в федеральный бюджет.

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты, которая дополняет наличные и безналичные деньги. Его пилотный запуск стартовал 15 августа 2023 года, сейчас проходит поэтапное внедрение в бюджетный процесс.