Трамп: Конфликт на Украине больше не грозит перерасти в Третью мировую

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает войну на Украине угрозой перерастания в глобальный конфликт. Об этом он сказал, выступая перед журналистами.

«Это война, которая могла бы стать Третьей мировой. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к Третьей мировой войне. Какой позор!» — отметил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп утверждал обратное и не раз заявлял, что украинский конфликт способен привести к Третьей мировой войне. Он подчёркивал, что масштабная военная поддержка Киева со стороны США и НАТО повышает риски прямого столкновения с Россией. Ещё во время предвыборной кампании Трамп предупреждал, что без его участия «мир стоит на грани глобальной катастрофы», а в роли президента обещал лично добиваться скорейших переговоров Москвы и Киева, чтобы «остановить войну, пока она не переросла в мировую».