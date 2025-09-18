Член латвийской нацпартии напала на пациентку рижской больницы за русскую речь

В Риге активистка националистического толка подвергла языковой травле пожилую русскоязычную пациентку в больнице, потребовав от неё говорить на государственном языке. О происшествии стало известно из видеозаписи, которую сама инициатор конфликта выложила в социальной сети.

Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sarmite Sarmite

Член Национального объединения Латвии Сармите Валайне сняла на видео русскоговорящую женщину в рижской больнице Страдыня, на котором издевалась над ней. Позже Валайне разместила пост в Facebook*, где назвала пациентку нацисткой и оккупанткой, а русский язык — жаргоном.

Она также призвала не лечить русскоговорящих в латвийских больницах и выслать их из страны. При этом, как сообщается, сама Сармите Валайне ранее работала в логистической фирме MAN-TESS Tranzits, которая сотрудничала с российскими партнёрами.

Ранее Life.ru писал, что 841 россиянин не успел оформить статус постоянного жителя ЕС в Латвии, что привело к автоматическому прекращению действия их видов на жительство. Ключевым требованием для продления статуса была сдача экзамена по латышскому языку, чего сделано не было. В результате данным лицам предписано выехать из страны до 30 ноября 2025 года.