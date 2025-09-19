Самолёт S7 из Пекина сел на полосу авиазавода в Иркутске из-за тумана

Пассажирский самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс из Пекина в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту из-за сильного тумана и ушёл на запасную полосу Иркутского авиационного завода. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Лайнер должен был прибыть в воздушную гавань в 8:40 по местному времени (3:40 мск), однако погодные условия вынудили экипаж изменить маршрут посадки.

Ранее в тот же день Приволжская транспортная прокуратура сообщала об аварийной посадке Ан-2 в Самарской области. Самолёт приземлился в поле возле села Георгиевка. По данным ведомства, за штурвалом находился человек без допуска, что и привело к инциденту. Пилота оштрафовали на 55 тысяч рублей.