Никаких страз и яркой помады: Юным гимнасткам в России запретили взрослый макияж

Федерация гимнастики России (ФГР) утвердила новые правила для юных участниц турниров по художественной гимнастике. С 1 января 2026 года спортсменки младших разрядов (от шести до девяти лет) получат нулевые оценки, если выйдут на ковёр в ярком макияже или в купальниках, украшенных стразами.

«Главная цель этих норм — подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных гимнасток. Художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам», — пояснили в пресс-службе ФГР.

Кроме того, новые правила призваны снизить финансовую нагрузку на семьи: дорогие стразы, кристаллы и другой декор под запретом. Допустимы ткани любых цветов и фактур, включая блестящие, а также аппликации и вышивка.