19 сентября, 09:44

Говядину заменили курицей: Завершено дело о фальшивых сухпайках для армии

СК завершил дело о поставках некачественных сухпайков в армию

Обложка © Андрей Грязнов/ТАСС

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поставках некачественных индивидуальных рационов питания в российские войска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Материалы дела заняли 75 томов, сейчас с ними продолжает знакомиться сторона защиты.

В апреле 2024 года по делу были арестованы топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова, Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. Под стражу также отправили бизнесмена Игоря Котельникова, который позже скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем.

Следствие установило, что в армии поставлялись сухпайки с нарушениями: говядину в них заменяли свининой и курятиной, а энергетическую ценность указывали завышенной.

