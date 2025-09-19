Говядину заменили курицей: Завершено дело о фальшивых сухпайках для армии

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поставках некачественных индивидуальных рационов питания в российские войска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Материалы дела заняли 75 томов, сейчас с ними продолжает знакомиться сторона защиты.

В апреле 2024 года по делу были арестованы топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова, Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. Под стражу также отправили бизнесмена Игоря Котельникова, который позже скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем.