Говядину заменили курицей: Завершено дело о фальшивых сухпайках для армии
СК завершил дело о поставках некачественных сухпайков в армию
Обложка © Андрей Грязнов/ТАСС
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поставках некачественных индивидуальных рационов питания в российские войска. Об этом сообщает РИА «Новости».
Материалы дела заняли 75 томов, сейчас с ними продолжает знакомиться сторона защиты.
В апреле 2024 года по делу были арестованы топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова, Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. Под стражу также отправили бизнесмена Игоря Котельникова, который позже скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Следствие установило, что в армии поставлялись сухпайки с нарушениями: говядину в них заменяли свининой и курятиной, а энергетическую ценность указывали завышенной.