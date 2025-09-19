Юрист назвал неконституционной идею запрета презервативов в России

Предложение ограничить продажу контрацептивов для состоящих в браке россиян не имеет правовой перспективы, так как противоречит Конституции РФ. Об этом «Постньюс» заявил юрист Александр Строкин.

«Инициатива противоречит даже не принципам, а конкретным законодательным нормам России. Она ни в каком виде не должна быть рассмотрена», — подчеркнул эксперт.