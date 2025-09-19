Юрист назвал неконституционной идею запрета презервативов в России
Предложение ограничить продажу контрацептивов для состоящих в браке россиян не имеет правовой перспективы, так как противоречит Конституции РФ. Об этом «Постньюс» заявил юрист Александр Строкин.
«Инициатива противоречит даже не принципам, а конкретным законодательным нормам России. Она ни в каком виде не должна быть рассмотрена», — подчеркнул эксперт.
Строкин отметил, что подобные меры нарушают права граждан на личную жизнь и здоровье. Он напомнил, что контрацептивы выполняют не только функцию защиты от нежелательной беременности, но и помогают в профилактике заболеваний, передающихся половым путем.
Ранее правозащитный центр «Сорок Сороков» предложил ограничить продажу средств контрацепции парам, находящимся в браке, чтобы стимулировать рождаемость.