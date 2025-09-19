Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 13:09

Юрист назвал неконституционной идею запрета презервативов в России

Юрист Строкин: Запрет контрацептивов нарушит Конституцию и права граждан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnastasiaNess

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnastasiaNess

Предложение ограничить продажу контрацептивов для состоящих в браке россиян не имеет правовой перспективы, так как противоречит Конституции РФ. Об этом «Постньюс» заявил юрист Александр Строкин.

«Инициатива противоречит даже не принципам, а конкретным законодательным нормам России. Она ни в каком виде не должна быть рассмотрена», — подчеркнул эксперт.

Строкин отметил, что подобные меры нарушают права граждан на личную жизнь и здоровье. Он напомнил, что контрацептивы выполняют не только функцию защиты от нежелательной беременности, но и помогают в профилактике заболеваний, передающихся половым путем.

«Плодитесь и размножайтесь»: В России предложили запретить контрацептивы для супругов
«Плодитесь и размножайтесь»: В России предложили запретить контрацептивы для супругов

Ранее правозащитный центр «Сорок Сороков» предложил ограничить продажу средств контрацепции парам, находящимся в браке, чтобы стимулировать рождаемость.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar