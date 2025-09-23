Новый старый вираж: В Москве преобразили парк «Крылатские холмы» и олимпийскую велотрассу

В парке «Крылатские холмы» и на олимпийской велотрассе в западной части Москвы завершили первый этап работ по благоустройству. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Парк находится в районе Крылатское в Западном административном округе столицы.

Он отметил, что территория долгие годы пребывала в запустении, но после возвращения городу начинается её возрождение. Работы, стартовавшие в прошлом году, уже позволили достичь значительных результатов.

Специалисты полностью реконструировали малое и большое кольцо велотрассы. Заменили свыше 88,7 тысячи квадратных метров покрытия — это сравнимо с площадью 12 футбольных полей. Особое внимание уделили восстановлению сложного рельефа трассы, которая изначально строилась к Олимпиаде-1980 и известна крутыми виражами и перепадами высот. Для точного воссоздания всех особенностей дороги использовали архивные материалы и провели лазерное сканирование. Тщательно выверяли все уклоны и контр-уклоны, поскольку на высоких скоростях критично важен каждый градус.

Трассу оснастили современной системой хронометража, которая позволяет с высокой точностью фиксировать результаты спортсменов как на соревнованиях, так и во время тренировок. Также смонтировали систему оповещения и звукового сопровождения, что особенно важно при проведении состязаний. Видеонаблюдение повысит безопасность занятий. Всего для наружного освещения и электроснабжения проложили более 13 тысяч погонных метров кабелей.

Одно из самых ожидаемых улучшений — установка освещения трассы. Теперь тренироваться можно в любое время суток. Учитывая высокую популярность велоколец, это поможет распределить нагрузку и сделать график занятий удобнее.

Существенно преобразили и зоны отдыха. Высадили почти 1,4 тысячи квадратных метров цветников, восстановили и уложили более 20 тысяч квадратных метров плодородного грунта. Появились новые дорожки и настилы с покрытием из гранитного отсева, оборудовали детские и спортивные площадки, а также зону для настольных игр. Все дорожки и покрытия выполнены из экологичных материалов, пропускающих воду. На детских и спортивных площадках использовали покрытие из древесной коры, что уменьшает воздействие на природный ландшафт. Параллельно начали возведение семи некапитальных павильонов. В них в будущем разместятся спортивные клубы и секции, эколого-просветительский центр и кафе.