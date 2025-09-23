На юго-западе Москвы построили дом по программе реновации для сотен семей

В районе Проспект Вернадского ввели в эксплуатацию новый жилой дом по программе реновации. Здание, строительство которого велось по индивидуальному проекту, расположено по адресу: улица Воейкова, дом 2. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новостройка предназначена для переселения 321 семьи, которые ранее проживали в трёх домах на улице Лобачевского и проспекте Вернадского.

Градоначальник отметил удачное расположение дома и развитую инфраструктуру района. Рядом находятся станции метро «Проспект Вернадского» и «Новаторская», парк 50-летия Октября, Удальцовские пруды, а также многочисленные школы, детские сады, поликлиники, магазины и кафе. Все эти объекты остаются в шаговой доступности для новых жильцов.

Восьмисекционный жилой комплекс состоит из четырёх корпусов переменной этажности — от трёх до 11 этажей, с подземным паркингом. Для отделки фасадов использовали бетонную плитку и фиброцементные плиты, имитирующие кирпичную кладку. Все лоджии и балконы остеклены, на фасадах установлены короба для кондиционеров, а входные группы оформлены витражами.

Всего в новом доме 364 квартиры общей площадью 22,3 тысячи квадратных метров. Отделку жилых и общественных помещений выполнили в соответствии с московским стандартом реновации. Для автомобилей оборудован подземный паркинг на 153 машино-места.

Дом подключили к автоматизированной системе контроля энергопотребления, что позволит снизить эксплуатационные расходы и коммунальные платежи. Шесть квартир адаптировали для людей с инвалидностью: расширили дверные проёмы и коридоры, установили специальные поручни в санузлах. Для маломобильных жителей создана безбарьерная среда, установлены 16 лифтов. На первых этажах разместили помещения для объектов социально-бытового назначения. На прилегающей территории обустроили детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха.

Всего в районе Проспект Вернадского в программу реновации включили 59 домов. Как сообщил мэр, новые квартиры получат около 14,5 тысячи человек. На сегодня уже построено девять жилых комплексов для участников программы.