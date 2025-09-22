В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты

План «Ковёр» был снят в трёх аэропортах России. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Волгоград, Иваново (Южный), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Во время действия ограничений один самолёт, выполнявший рейс в Волгоград, был перенаправлен на запасной аэродром. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов оперативно выполнили все необходимые процедуры для сохранения безопасного воздушного сообщения.