22 сентября, 03:21

В трёх аэропортах России сняли ограничения на полёты

В аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля отменили план Ковёр

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» был снят в трёх аэропортах России. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Волгоград, Иваново (Южный), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Во время действия ограничений один самолёт, выполнявший рейс в Волгоград, был перенаправлен на запасной аэродром. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов оперативно выполнили все необходимые процедуры для сохранения безопасного воздушного сообщения.

А ранее системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В хуторе Красная Звезда (Миллеровский район) произошло возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров. Огонь был оперативно ликвидирован.

Тимур Хингеев
