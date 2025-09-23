«Дети мира». Как вернуть детство тем, у кого его отняла война Боевые действия прежде всего ранят души детей, и мирная жизнь даётся им непросто. В лагере «Дети мира» ребята из новых российских регионов заново учатся мечтать, играть и верить в будущее, а ещё получают первые навыки профессий. Подробнее — в материале Life.ru. 23 сентября, 08:30 Обложка © VK / Дети Мира

Во время войны страдают не только взрослые. Главный удар всегда приходится на детей. Их впечатления о мире формируются слишком рано через боль и утраты, и эти воспоминания остаются на всю жизнь. Сказать: «время лечит» — значит закрыть глаза на правду. Нет, детская душа хранит каждую травму и каждое переживание, превращая их в груз, который ребёнок несёт во взрослую жизнь. Поэтому так важно вовремя подарить им новые — светлые, радостные воспоминания, которые смогут стать противовесом боли и основой для будущего.

Именно ради этого был создан проект «Дети мира». Это не просто лагерь, а пространство, где ребята из ЛНР, ДНР и новых российских территорий снова учатся быть детьми: играть, дружить, строить планы. Здесь собираются те, кому особенно тяжело — дети, потерявшие родителей на фронте, живущие в прифронтовых районах или пережившие ужасы боевых действий. Для них лагерь становится островком безопасности и поддержки, местом, где профессионалы помогают залатать душевные раны и научиться опираться на свои силы.

Инициатором и вдохновителем проекта стала Елена Алдошина. Благодаря её усилиям и работе команды уже сегодня меняются детские судьбы — мальчишки и девчонки получают шанс не просто пережить травматический опыт, но и обрести веру в себя, в людей и в завтрашний день.

«Проект «Дети мира» появился из моей собственной боли, потому что в 2022 году мой ребёнок потерял и родного папу и отчима на войне, и в связи с этим у неё начались проблемы и со здоровьем, и психологические, и тяжело это было все переносить, — рассказывает Елена. — Мне пришла идея создать вот такой проект, где дети будут приезжать на отдых на море, где ними будут работать психологи».

И идея воплотилась в жизнь. Так в 2023 году, во время прохождения Еленой обучения в «Академии эмоций», организованной «Мастерской новых медиа», был разработан проект «Дети мира». И в том же 23 году в лагере прошла пилотная смена, в которой приняли участие 12 детей.

Конечно, без финансирования такой проект не мог не только расти и развиваться, но и просто функционировать, потому в 2024 году команда подала заявку в Фонд президентских грантов. Проект поддержали, и Елена с единомышленниками смогли провести уже три смены, где в каждой было по 12 детей. В этом году фонд их снова поддержал, и они смогли провести еще три смены, но уже по 16 детей в каждой.

Чем же лагерь «Дети мира» отличается от десятков других? Прежде всего — своими воспитанниками. Здесь собираются ребята, которых война лишила беззаботного детства: дети из прифронтовых районов, дети, пережившие потерю близких, дети, увидевшие ужасы боевых действий. Именно для них создано пространство, где можно не только играть и радоваться, но и получать профессиональную поддержку.

Второе ключевое отличие вытекает из первого. В лагере работают психологи и педагоги, которые помогают детям проходить терапию, снимать внутреннее напряжение, справляться с травмирующими воспоминаниями. Но этим дело не ограничивается: здесь ребят учат новым навыкам, которые могут стать частью их будущего. Например, на занятиях по блогингу дети учатся работать в кадре, писать тексты, вести собственные блоги, осваивают основы медиаграмотности и этики, знакомятся с правилами поведения в социальных сетях.

Кроме того, ребята пробуют себя в видеосъёмке, создании контента, монтаже — в том, что сегодня является неотъемлемой частью современной жизни и даже может стать профессией. Таким образом лагерь помогает не только вернуть детям радость настоящего, но и подготовить их к уверенной и интересной взрослой жизни.

«В будущем им это очень пригодится, потому что сейчас все у нас переходит в цифровизацию. Это может послужить им развитием их личного бренда. В обучении также поможет в дальнейшем, когда они придут куда-то учиться, они скажут «а я умею делать видео, я умею писать тексты». И это даст им тоже какой-то плюсик», — считает Елена.

Психологи проводят с детьми групповые, арт-терапевтические занятия, упражнения на развитие психоэмоциональной сферы, понимание своих чувств, своих эмоций, проработку переживаний. И, конечно, с каждым ребенком проводится индивидуальная психокоррекционная, психотерапевтическая работа.

«Цель — сделать этих детей счастливыми, дать им эту опору, поддержку, дать им чувство какой-то безопасности, чувство значимости», — делится своими мыслями Виктория Шаковцова, ведущий психолог проекта «Дети мира».

По мнению Виктории, проект даст ребятам возможность обрести внутреннюю опору, посредством чего у них получится сформировать более устойчивую психическую структуру внутри себя. И это поможет им уже перерабатывать последствия, травматические переживания, и сформировать хорошую опору, которая в конечном итоге даст им возможность вырабатывать новые стратегии поведения.

Планы у проекта действительно масштабные. Команда мечтает о собственном помещении: это позволит не только сократить расходы на аренду, но и создать для ребят по-настоящему комфортные, домашние условия. В планах — расширить число смен, сделать их более продолжительными, а главное — выстроить системное взаимодействие с детьми и их семьями, чтобы поддержка не заканчивалась вместе с летом.

Спрос на участие в лагере огромный, и, конечно, принять всех желающих невозможно. Но руководители стараются увеличить количество мест настолько, насколько это реально. «Мы хотим работать с детьми круглый год, помогать им развиваться и находить своё призвание в жизни», — признаётся руководитель проекта Елена Алдошина.

Однако воплотить эти замыслы лишь на гранты не получится. Лагерю крайне нужны партнёры и спонсоры — те, кто готов вложиться в судьбы детей, пострадавших от войны, и поддержать их путь к новому, светлому будущему.