С 17 по 21 сентября Нижний Новгород стал ареной крупнейшего молодёжного события — Слёта Всемирного фестиваля молодёжи. Две тысячи участников из 120 стран, среди которых тысяча иностранных гостей, собрались, чтобы вместе искать ответы на вызовы современности и строить новые мосты дружбы. И ключевая причина, почему именно Россия оказалась центром этого диалога, проста: личное внимание Владимира Путина к молодежи и его решение сохранить и развить наследие Всемирного фестиваля молодежи.

Ставка на юность

За последние годы по поручению президента Владимира Путина в России сформировалась целая экосистема молодёжных инициатив, которая работает круглый год. Это не только Всемирный фестиваль молодёжи и ежегодные слёты его участников, но и форум «Евразия Global», арт-кластер «Таврида» в Крыму, всероссийская студенческая премия «Студенческий старт», спортивно-культурная премия «КАРДО», платформа «Россия — страна возможностей», волонтёрское движение «Добро.ру». Все эти проекты — разные по формату и масштабу, но их объединяет главное: они открывают дорогу молодёжи в общественную деятельность, культуру, бизнес, науку и IT, создавая пространство, где молодые люди чувствуют внимание государства и могут реализовать себя. Именно благодаря личному вниманию Путина к этим инициативам Россия сегодня воспринимается в мире как страна, где слово «молодёжь» звучит не формально, а как реальный приоритет.

Президент не только поддержал идею проведения Фестиваля в России в 2024 году, но и поручил организовывать ежегодные слёты его участников. Этот шаг превратил разовое событие в устойчивую традицию — и именно благодаря этому Россия сегодня воспринимается молодыми людьми как пространство, где рождаются смыслы и идеи глобального масштаба.

Владимир Путин в обращении к участникам подчеркивал:

«Есть нечто, что нас всех роднит между собой. Мы разные внешне, по цвету кожи, но мы все — люди! Мы равны, и потому нет места исключительности, чванству и сегрегации.»

Эти слова стали духовной основой для всех программных модулей Слёта.

Россия как магнит: эффект президентского курса

Ежегодно десятки тысяч иностранных студентов, активистов и молодых предпринимателей приезжают в Россию, чтобы участвовать в фестивалях, саммитах, праздниках и активностях. Только Всемирный фестиваль молодёжи и его региональные программы собирают тысячи участников из более чем сотни стран, а форумы «Евразия Global» и «Таврида» ежегодно привлекают делегации от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии.

Для многих это первое знакомство с нашей страной, и оно оказывается переломным: увидев своими глазами реальную Россию — безопасную, многонациональную, открытую к диалогу, — молодые люди радикально меняют своё мнение. Стереотипы, транслируемые западными СМИ, уступают место личному опыту: Россия воспринимается как пространство дружбы, справедливости и возможностей, где действительно слышат голос молодёжи.

Иностранные гости прямо говорят: приезжать сюда безопасно, перспективно и вдохновляюще. И это — прямой результат курса, который президент проводит в отношении молодёжи: Россия создаёт условия, где слышен голос каждого.

Ростом Белхадж (Алжир): «Здесь безопаснее, чем во многих европейских странах. Атмосфера отличная — и всё это заслуга страны, которая умеет принимать гостей.»

Руслан Крим (Латвия): «В России безопасно, вопреки тому, что нам пишут СМИ. Советую соотечественникам ехать сюда.»











Экосистема для молодых

Слёт ВФМ, как уже отмечалось выше, — лишь вершина айсберга. По инициативе Путина в стране действует целая экосистема молодёжных проектов и площадок, которые дают молодым людям возможность заявить о себе в бизнесе, науке, культуре, IT, общественной деятельности.

Многие их них стали не только площадками для общения, но и точкой входа в российскую систему образования. После участия в этих мероприятиях многие иностранцы решают связать свою жизнь с Россией — поступают в ведущие университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Новосибирска, Владивостока. Наибольшей популярностью у студентов из-за рубежа пользуются медицинские факультеты, инженерные специальности, IT-направления, энергетика и международные отношения. Каждый год в России учатся более 350 тысяч иностранных студентов, и значительная часть из них впервые узнала о стране именно через такие форумы и фестивали.

Для многих это становится началом профессиональной карьеры: молодые специалисты из Индии, Китая, арабских стран, Африки и Латинской Америки остаются работать здесь — в науке, технологиях, медицине, в международных компаниях. Таким образом, молодежные проекты радикально меняют имидж России за рубежом: от стереотипов — к личному опыту, от настороженности — к доверию и уважению.

Маргарита Лисничая, политолог, подчёркивает:

«Благодаря личному вниманию Президента к молодёжи Россия стала настоящим магнитом для гостей со всего мира. Он создал широчайшую палитру возможностей для самореализации, и решение проводить слёты ежегодно уже изменило жизнь молодого поколения.»

«Российская мечта» и региональное измерение

Инициатива Путина — отправить иностранцев по регионам России — позволила участникам Слёта увидеть нашу страну такой, какая она есть: многонациональной, гостеприимной, живущей в гармонии. Путешествие по десяти регионам — от Санкт-Петербурга и Ивановской области до Сахалина и Ямало-Ненецкого автономного округа — открыло для них ту самую «российскую мечту» — жизнь людей разных культур без конфликтов и разделения.

Региональная программа, в рамках которой 200 иностранных участников Слёта ВФМ отправились в путешествие по самым разным уголкам нашей страны, проходит под лозунгом «Познавать Россию — значит влюбляться в неё». На выходе получаем живой диалог культур, технологий и идей, который формирует доверие и взаимопонимание между молодыми людьми всего мира.

Итог

Россия стала мировым центром молодёжного диалога не сама по себе, а благодаря стратегическим решениям президента Путина. Его внимание к теме, сохранение традиций ВФМ, ежегодные слёты, новые площадки для самореализации — всё это делает страну магнитом для молодых людей, ищущих справедливость, диалог и возможности.