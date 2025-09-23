Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в социальных сетях опубликовал пост о сборе средств для 156-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Однако представители бригады заявили, что не сотрудничают с ним, и назвали политика мошенником. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах России.

«Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* решил сделать себе пиар на сборах для ВСУ, но прогадал с выбором подразделения», — уточнил собеседник агентства.

Арестович* заявил, что указания по дискредитации его имени поступили в 156-ю бригаду свыше — от его политических оппонентов на Украине. Позже выяснилось, что бывший советник опубликовал реквизиты волонтёров, собирающих средства для бригады, однако представители ВСУ так и не принесли извинений.

Ранее дочь Михаила Турецкого Эммануэль потеряла не менее 6 миллионов рублей из-за мошенников. В сентябре ей позвонили якобы из службы доставки, а потом перевели разговор в Zoom, где с ней общались «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователь». Эммануэль сама не заметила, как назвала код из смс. В итоге аферисты убедили её, что она перевела деньги украинскому экстремисту. Девушка передала собственные сбережения и часть средств отца.