От тренировочной квартиры к самостоятельной жизни: Как Москва помогает особым молодым людям

В Москве активно развивают социальную поддержку горожан, которые нуждаются в особой заботе. Среди таких проектов — сопровождаемое проживание для молодёжи с инвалидностью от 18 лет. Хотя эти ребята пока не могут жить полностью самостоятельно, они стремятся к полноценной жизни в домашней обстановке и постепенному обретению независимости.

С 2021 года в центре «Гурьевский» обустроили 34 тренировочные квартиры. Здесь молодые москвичи осваивают бытовые навыки, учатся планировать бюджет и ориентироваться в городе. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в центре сейчас живёт более 150 воспитанников. Около 20% из них успешно сочетают работу с учёбой — трудятся в «Моих документах», хосписах, на предприятиях общественного питания и в службах доставки. По словам мэра, за время работы проекта 123 человека переехали в собственное жильё и начали самостоятельную жизнь. Выпускники ещё пять лет получают поддержку специалистов в решении бытовых вопросов, трудоустройстве и защите прав.

Программа сопровождаемого проживания: Обучение и методика

Каждый участник программы занимается по индивидуальному плану. Обучение длится от одного года до пяти лет. Из 34 тренировочных квартир 21 передана в пользование или арендована некоммерческими организациями – партнёрами проекта. Программа также охватывает молодых людей с инвалидностью, которые живут в городских социальных домах.

Во время обучения ребята с ментальными особенностями осваивают рациональное использование коммунальных ресурсов, ведение личного бюджета, планирование расходов, ориентирование в городе и распределение времени. После успешной аттестации участники переезжают в обычные квартиры, при этом сопровождение сокращают до четырёх часов в неделю. Ещё пять лет выпускники могут обращаться за помощью в решении бытовых задач, трудоустройстве, образовании и защите гражданских прав.

При социальных домах и центре также открыли отделения дневного пребывания. Здесь люди с ментальными особенностями посещают занятия, а вечером возвращаются домой. Для них это возможность общаться, развивать самостоятельность и осваивать новые навыки.

Фото © Mos.ru / Олег Сосницкий

Развитие через спорт и творчество

Помимо бытовой и профессиональной адаптации важную роль играют спорт, творчество и путешествия. Они помогают молодым людям раскрывать таланты, укреплять уверенность в себе и учиться работать в команде. Например, хоккейная команда дважды получала высшую награду Федерации адаптивного хоккея. А весной 2025 года на VI Всероссийском фестивале в Сочи ребята одержали три победы подряд.

Творчество — важная часть жизни центра. Вокальный ансамбль уже два года подряд завоёвывает Гран-при международного фестиваля, оставаясь единственным инклюзивным коллективом. Для любителей искусства запустили годовую арт-программу, которая завершится выставкой в одной из московских галерей.

Продолжают развивать и туризм. Участники клуба путешественников уже побывали в походах на Сахалине, в Магадане и на Кавказе. Об этом написали в известных туристических изданиях. Особое место занимает ежегодная инклюзивная премия, которая объединяет искусство, творчество и достижения молодых людей с ментальными особенностями. В прошлом году церемония привлекла 250 человек, представивших номера, которые они готовили несколько месяцев. Четвёртая церемония состоится в ноябре.