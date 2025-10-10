Наследие сталинского ампира: Как восстанавливают здание ресторана «Золотой колос» на ВДНХ

На ВДНХ продолжают реставрацию здания, где раньше работал знаменитый советский ресторан «Золотой колос». Специалисты уже начали работы в обеденных залах, где планируют восстановить потолочные розетки, панно с барельефами, изящную лепнину между окнами, а также отреставрировать колонны и стены с отделкой из оселкового мрамора — это особая декоративная штукатурка, которая имитирует натуральный камень.

Бронь за полгода и почти сотня поваров: Чем знаменит ресторан

Здание ресторана возвели в 1954 году по проекту архитектора Анатолия Ефимова на берегу Третьего Каменского пруда в стиле сталинского ампира, специально выбрав для него самую удалённую точку от главного входа. Трёхэтажное строение украсили арочными окнами, портиком с фронтоном, полукруглой аркой, сдвоенными колоннами и колоннадой у парадного входа. Посетители попадали в просторный вестибюль с отделкой из искусственного мрамора, который венчал купольный свод. На первом этаже располагались два зала с хрустальными люстрами, зеркалами, мебелью из ореха и дуба, которые вмещали до 380 гостей. А на террасах третьего этажа для гостей обустроили ещё 620 мест, откуда были видны пруд, фонтан и павильоны «Космос» и «Мясная промышленность».

Под центральным портиком располагались ниша для оркестра и танцевальная площадка, поскольку вечера в ресторане всегда сопровождала живая эстрадная музыка. В 1954 году штат заведения насчитывал 240 человек, включая 65 официантов и более 90 поваров. Гости могли заказать деликатесы: белугу с хреном, осетрину по-русски, жареную куропатку, рябчика в сметане и яблоки в красном вине. Кондитерский цех работал в две смены и выпускал более 10 тысяч пирожных и другой выпечки в сутки, а особой популярностью пользовался фирменный торт «Север».

В советские годы заведение входило в число самых престижных столичных ресторанов наравне с «Прагой» и «Москвой». Поскольку его посещали иностранные гости, меню дублировали на английском, немецком и китайском языках. Неудивительно, что столик здесь бронировали минимум за полгода. С середины 1960-х годов заведение регулярно принимало всесоюзные конкурсы на лучшее заведение общепита, а ближе к концу десятилетия здесь проводили фестиваль «Русская зима». В эти дни официанты встречали гостей в народных костюмах, а в залах накрывали «аппетитные ряды» с кулебяками, блинами и чаем из самовара.

Как проходит реставрация памятника сталинского ампира

Активная реставрация памятника началась в 2023 году. Сначала строители укрепили аварийные участки на террасе третьего этажа и усилили её конструкцию. Затем внутри здания отремонтировали кирпичную кладку, провели гидроизоляцию, расчистили лестницы и отреставрировали их ограждения. На входной площадке мастера восстановили прежнее покрытие пола в технике терраццо — это заливной пол из каменной крошки мрамора, гранита, кварца и других пород. Затем в здании установили новые оконные блоки, а на фасадах расчистили лепной декор от многослойной старой краски, устранили сколы и воссоздали утраченные фрагменты.

Одной из важнейших целей стало восстановление исторической люстры из тёмно-синего стекла и хрусталя, которая когда-то украшала один из залов и чудом уцелела с минимальными повреждениями. Сейчас мастера отливают утраченные элементы, чтобы они полностью соответствовали оригиналу. Остальные светильники воссоздадут по сохранившимся образцам. Кроме того, вдоль открытой террасы на третьем этаже здания появятся металлические торшеры, которые создали по архивным снимкам. Они заменят кирпичные колонны, которые убрали вместе с деревянным навесом, поскольку их возвели позднее. Одновременно с этим специалисты приведут в порядок декоративный карниз террасы и установят над галереями второго яруса прозрачные навесы из светопропускающего полимерного материала.