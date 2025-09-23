Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 09:03

Трагедия на 10 этаже: В Москве погибла девочка, выпавшая из окна

СК сообщил о гибели девочки, выпавшей из окна на западе Москвы

Обложка © Telegram /Столичный СК

Обложка © Telegram /Столичный СК

В Москве возбуждено уголовное дело после трагической гибели малолетней девочки, выпавшей из окна квартиры на 10 этаже дома на улице Удальцова.

По предварительным данным, ребёнок на короткое время остался без присмотра и сорвался с высоты. Девочку срочно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.

Следственный комитет сообщил, что по факту происшествия возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar