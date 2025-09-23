Трагедия на 10 этаже: В Москве погибла девочка, выпавшая из окна
СК сообщил о гибели девочки, выпавшей из окна на западе Москвы
Обложка © Telegram /Столичный СК
В Москве возбуждено уголовное дело после трагической гибели малолетней девочки, выпавшей из окна квартиры на 10 этаже дома на улице Удальцова.
По предварительным данным, ребёнок на короткое время остался без присмотра и сорвался с высоты. Девочку срочно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.
Следственный комитет сообщил, что по факту происшествия возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.