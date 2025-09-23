«Тихая гавань» бьёт рекорды: золото взлетело выше $3 800, нефть падает

Стоимость золота достигла нового исторического рекорда. На бирже Comex цена декабрьских фьючерсов впервые превысила $3 800 за тройскую унцию.

По данным торгов, утром 23 сентября драгметалл стоил $3 800,3 (+0,51%), а спустя десять минут подорожал до $3 808,6 (+0,73%).

В то же время котировки нефти показывали разнонаправленную динамику: Brent с поставкой в ноябре подешевела до $66,32 (–0,36%), а WTI, напротив, прибавила 0,31%, поднявшись до $62,1 за баррель.

Золото традиционно называют «тихой гаванью» для инвесторов. В периоды нестабильности на финансовых рынках и геополитических кризисов спрос на драгметалл резко возрастает. За последние два года цены на золото постоянно обновляют максимумы — сначала превысив $2 000, затем $3 000 за унцию. Новый рывок эксперты связывают с ростом глобальной инфляции и падением интереса к рисковым активам. Аналитики отмечают, что рекорды на рынке золота часто совпадают с падением фондовых индексов и колебаниями курса доллара.