Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 09:17

«Тихая гавань» бьёт рекорды: золото взлетело выше $3 800, нефть падает

Цена золота превысила $3 800 за унцию и обновила исторический максимум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommart sombutwanitkul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommart sombutwanitkul

Стоимость золота достигла нового исторического рекорда. На бирже Comex цена декабрьских фьючерсов впервые превысила $3 800 за тройскую унцию.

По данным торгов, утром 23 сентября драгметалл стоил $3 800,3 (+0,51%), а спустя десять минут подорожал до $3 808,6 (+0,73%).

В то же время котировки нефти показывали разнонаправленную динамику: Brent с поставкой в ноябре подешевела до $66,32 (–0,36%), а WTI, напротив, прибавила 0,31%, поднявшись до $62,1 за баррель.

Золото традиционно называют «тихой гаванью» для инвесторов. В периоды нестабильности на финансовых рынках и геополитических кризисов спрос на драгметалл резко возрастает. За последние два года цены на золото постоянно обновляют максимумы — сначала превысив $2 000, затем $3 000 за унцию. Новый рывок эксперты связывают с ростом глобальной инфляции и падением интереса к рисковым активам. Аналитики отмечают, что рекорды на рынке золота часто совпадают с падением фондовых индексов и колебаниями курса доллара.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar