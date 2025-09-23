От лимузинов к десертам: Aurus готовит к выпуску мороженое и конфеты для избранных
Aurus зарегистрирует сладости и косметику в России
Обложка © EPA/SERGEI ILNITSKY
Люксовый бренд Aurus, известный своими автомобилями для первых лиц государства, расширяет линейку. В России могут появиться конфеты, печенье, булочки и мороженое под маркой Aurus.
По данным Mash, институт НАМИ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Aurus для продуктов питания и уходовой косметики. В НИИ уточнять планы отказались, но ранее под этой маркой уже выпускалась премиальная вода из Северной Осетии.
Выход люксовых автоконцернов за пределы автомобильного рынка — мировая практика. Ferrari и Lamborghini давно выпускают одежду, аксессуары и даже продукты питания. Bentley предлагала мебель и коллекции интерьеров, а Bugatti — линии спортивной одежды. Таким образом, Aurus идёт по стопам мировых брендов, формируя имидж не только авто, но и lifestyle-символа.
