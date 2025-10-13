Новые скверы, дворы и площадки: Как преобразились центральные районы Москвы в 2025 году

В четырёх центральных районах Москвы в этом году реализовали крупные проекты по благоустройству. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Тверской район: Морские приключения и спортивные кластеры

Возле здания Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы — между 1-й и 2-й Брестскими улицами в Тверском районе — появилось место для отдыха. Здесь засеяли газоны со специальной подсветкой, установили лавочки на подпорной стенке из бетона и фонари с энергосберегающими светильниками. Пешеходные зоны замостили гранитом, а на парковке обновили асфальт. В 17 дворах района теперь есть современные игровые и спортивные площадки, где жители могут интересно проводить время с детьми, тренироваться и отдыхать.

На Новолесной улице у нескольких домов создали яркую детскую площадку в форме парусника со спасательными кругами и якорями. Рядом построили многоуровневый городок со спиральной горкой и разными приспособлениями для лазания. Для малышей смонтировали карусели и качели-балансиры.

На других территориях района, например, у домов на Бутырском Валу и Новолесной улице, теперь есть многофункциональные комплексы для детей с горками, качалки в виде животных и транспорта, а также обучающие модули. Для спокойного досуга установили качели с навесами, организовали места для игр в шахматы и мини-гольф.

Между домами на Бутырской и Новолесной улицах возвели детский городок. Он включает развивающие панели для малышей и комплексы с горками и элементами для лазания для детей постарше. Его дополняют мини-скалодром и разные виды качелей.

На Лесной улице сделали пространство для выгула и дрессировки собак с барьерами, тоннелями и горками. Во дворе обустроили зоны для баскетбола и настольного тенниса. Для юных жителей открыли игровой комплекс со скалодромом в виде жирафа и большую перголу с качелями. Возле домов на улице Бутырский Вал построили площадку для физической активности. Теперь здесь доступны армрестлинг, панна-футбол, текбол, настольный теннис и тренировки на уличных тренажёрах.

Для детей в этой зоне установили многосекционный комплекс для развлечений, карусели и качели-балансиры. Для любителей спокойного отдыха здесь есть парковые качели и скамейки, а поклонники хоккея получили обновлённую коробку.

Хамовники: Воркаут среди зелени

В сквере 10-летия Октября в Хамовниках построили большую спортивную площадку с уличными тренажёрами и комплексами для воркаута. На ней появились круглые лавочки и парковые качели. Благодаря новому освещению и газонам сквер стал уютнее и зеленее.

Якиманка: Прогулочные аллеи и площадки для собак

В квартале на Донской улице в районе Якиманка заменили покрытие на прогулочных дорожках, установили современные беседки, скамейки и парковые качели. Для детей оборудовали игровые элементы для лазания и качели. Также сделали новую площадку для выгула собак с тоннелем, горкой, кольцом и невысокими барьерами.

Басманный район: Милютинский сад для всех поколений

В Милютинском саду создали инфраструктуру для занятий физкультурой, детского досуга и спокойного отдыха. Здесь установили уличные тренажёры с регулируемой нагрузкой и комбинированные комплексы с кольцами, турниками, лесенками, мини-скалодромом и баскетбольным кольцом.