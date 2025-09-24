На берегу Байкала обсудили, как сохранить леса и найти баланс между экологией и экономикой На берегу Байкала прошёл лесоклиматический форум, участники которого высадили тысячи деревьев, обсудили борьбу с пожарами и показали, как экология становится частью новой экономики, где забота о природе приносит и пользу, и прибыль. 24 сентября, 10:16 Обложка © Алёна Смелова

Прибайкальский национальный парк стал центром международного диалога о будущем планеты. В поселке Большое Голоустное с 17 по 21 сентября прошел лесоклиматический форум «Экосистема Байкала-2025». Ученые, экологи, представители бизнеса и власти обсуждали один из главных вызовов современности — изменение климата и сохранение лесов.

Главным символом форума стала высадка 9,5 тысяч саженцев сосны и лиственницы на месте пожара 2019 года. К акции присоединились школьники, добровольцы, представители общественных организаций и делегации из Монголии, Казахстана, Китая и Кыргызстана. На территории Большеголоустненской школы появилась «Международная аллея дружбы», которая теперь будет напоминать о том, что забота о планете — общая ответственность, не имеющая границ.

Фото © Алёна Смелова

Лес как новая экономика

Форум отличался тем, что разговор об экологии был не отвлечённым, а подкреплялся конкретными примерами. Один из них — проект РУСАЛа по авиационной охране лесов от пожаров в Красноярском крае. Особенность подхода в том, что природоохранные усилия здесь переводятся в экономические категории.

Суть в следующем: предотвращенный ущерб лесам пересчитывается в углеродные единицы. Они отражают, сколько парниковых выбросов удалось сократить благодаря сохраненным лесным массивам. Углеродные единицы уже использовались в России для компенсации климатического следа Восточного экономического форума-2024, климатического форума БРИКС и других международных мероприятий.

По оценкам экспертов, в 2025 году именно этот механизм обеспечил более 40% углеродных единиц для национального климатического эксперимента. По сути, речь идет о создании новой модели экономики, где охрана природы превращается не только в социальную миссию, но и в бизнес-инструмент.

Экология и бизнес — союзники, а не противники

В ходе обсуждений многие эксперты отмечали, что пример подобных проектов показывает: долгосрочные инвестиции в экологию и бизнес-интересы не противоречат друг другу. Напротив, именно симбиоз позволяет формировать устойчивую модель будущего.

Фото © Алёна Смелова

«Устойчивый бизнес — это не только экологическая ответственность, но и новые экономические возможности. Лесоклиматический проект компании позволяет одновременно охранять лесные экосистемы и формировать рыночную стоимость через выпуск углеродных единиц. Это доказательство того, что долгосрочная устойчивость бизнеса и прибыль могут идти рука об руку», — подчеркнул директор Национального ESG-Альянса Андрей Шаронов.

Байкал как площадка диалога

Для региона подобные инициативы особенно важны. Байкал — уникальная экосистема, от состояния которой зависит не только Сибирь, но и значительная часть планеты. Не случайно именно здесь собрались специалисты, готовые обсуждать не только научные, но и практические решения.

Организаторы форума сознательно отказались от привычной последовательности «сначала заседания, потом дела». Уже в первый день участники взяли в руки лопаты и посадили деревья. Такой формат, по словам экспертов, задает правильный тон — от разговоров сразу к реальным шагам.

Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь», который выступил главным организатором форума, отметила важность партнерства с бизнесом: «Мы очень ценим участие и ЭН+ и конкретно эксперта РУСАЛа Елены Гордеевой в нашем проекте, потому что это первое серьезное для нас сотрудничество, которое ценно именно симбиозом добровольчества и профессионализма. В таком симбиозе мы хотели бы трудиться дальше».

Вектор на будущее

Форум показал: тема изменения климата уже давно вышла за рамки узкопрофессиональных дискуссий. Сегодня она касается каждого. Россия встраивается в мировую практику, где экологические усилия начинают получать денежную оценку.

Посаженные тысячи молодых сосен и лиственниц в Прибайкальском парке — это не только вклад в восстановление леса, но и символ новой философии. Лес становится активом, который нужно беречь и развивать. Экономика будущего уже не может игнорировать природу — наоборот, именно она становится фундаментом для устойчивого роста.

Авторы Алексей Берковиц