23 сентября, 14:40

«Всё, что я получил — это неработающие телесуфлер и эскалатор»: Трамп высмеял ООН за бездействие

Трамп остался недоволен неработающим телесуфлёром в Генассамблее ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявил, что организация никак не помогала в прекращении войн, хотя он сам якобы завершил семь конфликтов, некоторые из которых длились десятилетиями.

«Жаль, что мне пришлось делать это вместо Организации Объединённых Наций. Она даже не попыталась помочь ни в одном из этих случаев», — сказал Трамп.

При этом он с иронией добавил: «Все, что я получил от ООН, — это эскалатор, который остановился посередине, и телесуфлёр, который не работал». По словам президента США, если бы первая леди не была в хорошей форме, она могла бы упасть.

Трамп не впервые критикует ООН. Ещё в свой первый срок он заявлял, что организация «слишком бюрократична, тратит деньги без пользы и не решает реальных проблем». Тогда он требовал реформировать её работу, а также резко урезал финансирование ряда программ. Его выступления в ООН традиционно сопровождались резкими заявлениями и сравнениями, которые западные СМИ называли «шоу в стиле Трампа».

