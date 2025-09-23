Олег Митволь заявил, что после освобождения хотел бы работать в Life.ru

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что после освобождения готов связать свою жизнь с журналистикой. По его словам, у него есть юридическое образование, поэтому он мог бы работать и в издании Life.ru.

«У меня юридическое образование, могу и в Лайфе работать», — улыбнулся Митволь, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула, автора Telegram-канала «Юнашев_Live» Александр Юнашева.

Впрочем, это произойдет не скоро: суд вновь отказал экс-чиновнику в условно-досрочном освобождении.

В сентябре 2023 года Красноярский суд приговорил Митволя к четырем с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метрополитена в Красноярске. Следствие установило, что будучи советником гендиректора компании «КрасноярскТИСИз», он участвовал в схеме вывода бюджетных средств, предназначенных для проектирования метро.

Экс-чиновник уже пытался добиться УДО — в ноябре 2024 года он подавал прошение, но тогда получил отказ. Сейчас суд вновь не нашёл оснований для его досрочного освобождения.