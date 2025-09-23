Интервидение
23 сентября, 14:57

«Чудовищный мэр и край гибели»: Трамп обвинил Лондон и Европу в миграционном кризисе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на руководство Лондона и политику Европы в целом.

«Там чудовищный мэр, просто чудовищный… Они ещё о шариате говорят», — заявил Трамп, комментируя ситуацию в британской столице. По его словам, западная Европа стоит «на краю гибели» из-за миграционного кризиса.

Американский лидер добавил, что ООН вместо того, чтобы решать проблему нелегальной миграции, «финансирует вторжение мигрантов с другого конца мира в мирные страны».

Трамп неоднократно критиковал европейских лидеров за миграционную политику. Ещё в 2010-е годы он называл Лондон «опасным городом» и резко отзывался о мэре Садике Хане, обвиняя его в потворстве радикализму и росту преступности. В ходе своих кампаний Трамп всегда делал упор на жёсткий миграционный контроль, предлагая строить стены, сокращать квоты и ограничивать международные программы приёма беженцев.

Марина Фещенко
