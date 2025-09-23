Интервидение
23 сентября, 15:33

Трамп: ООН бездействует в урегулировании международных кризисов

Обложка © AP/TASS

Президент США Дональд Трамп на сессии Генассамблеи ООН обвинил организацию в бездействии при урегулировании международных кризисов.

«Очень жаль, что мне пришлось заниматься этим вместо ООН. Она даже не попыталась помочь. Я прекратил семь войн, но мне ни разу не позвонили из ООН с предложением о содействии», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что от организации он получил лишь «неработающий эскалатор и сломанный телесуфлёр». По его словам, сегодня ООН не использует свой потенциал и не справляется с глобальными задачами.

К слову, Трамп не впервые критикует ООН. Ещё в свой первый срок он заявлял, что организация «слишком бюрократична, тратит деньги без пользы и не решает реальных проблем». Тогда он требовал реформировать её работу, а также резко урезал финансирование ряда программ.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Марина Фещенко
