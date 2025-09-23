Интервидение
23 сентября, 15:50

Трамп выступил на Генассамблее: мир — в кризисе, климат — «ложь», а сама ООН подверглась «прожарке»

Оглавление
Мир в кризисе
Критика ООН
Украинский конфликт и Россия
Климат и «зелёная повестка»
Миграция и ценности
Ближний Восток
Итоговое послание

Life.ru собрал ключевые заявления президента США Трампа на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп во время выступления на общеполитических дебатах на Неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обложка © AP/TASS

Президент США Дональд Трамп обратился к мировым лидерам на общеполитических дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН. Его речь была жёсткой: он заявил, что человечество оказалось в одном из крупнейших кризисов в истории, раскритиковал работу самой ООН, обрушился на «зелёную повестку» и массовую миграцию, а также высказался о конфликте на Украине и ближневосточном урегулировании.

Мир в кризисе

По словам американского лидера, ещё шесть лет назад «мир процветал», однако сегодня всё изменилось.

  • «Эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из величайших кризисов нашего времени», — заявил Трамп.
  • Главной угрозой он назвал ядерное оружие: «Нет сегодня на планете угрозы большей, чем этот самый опасный и разрушительный вид оружия».
  • США, подчеркнул он, готовы возглавить усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о запрещении биологического оружия и ждут конструктивной роли ООН в этом процессе.

Критика ООН

Отдельный блок речи Трамп посвятил нападкам на Организацию Объединённых Наций.

  • Президент США заявил, что ООН не выполняет своей основной функции — не помогает в урегулировании международных кризисов, включая украинский: «Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами всех стран, но от ООН не получил даже звонка с предложением помочь».
  • Трамп вспомнил, что при входе в здание Генассамблеи перед ним не заработал эскалатор, а на трибуне — телесуфлёр. «Вот и всё, что я получил от ООН», — с иронией добавил он.
  • Политик обвинил организацию в расточительстве и неэффективности: «При ремонте здания Секретариата разворовали от 2 до 4 млрд долларов. К сожалению, многое в ООН устроено именно так, только в ещё больших масштабах».
  • Итог он сформулировал жёстко: «В чём цель ООН? У неё огромный потенциал, но она его не реализует даже близко. Сильные слова не останавливают войны».

Украинский конфликт и Россия

  • Трамп признал, что рассчитывал завершить войну быстрее из-за хороших отношений с Владимиром Путиным: «Я думал, что это будет самый простой конфликт, но оказалось иначе. Нас всегда поджидают сюрпризы».
  • Президент США назвал Индию и Китай «основными спонсорами» конфликта из-за закупки российских энергоресурсов. «Но ещё хуже то, что даже страны НАТО продолжают покупать нефть и газ у России», — отметил он.
  • Вашингтон, по его словам, готов ввести жёсткие пошлины против Москвы, если та не пойдёт на сделку, однако для результата к этим мерам должна присоединиться Европа.

Климат и «зелёная повестка»

Трамп вновь подверг сомнению сам факт климатических изменений, назвав тему «величайшей ложью всех времён».

  • «В 20-х и 30-х годах говорили о глобальном охлаждении, потом о глобальном потеплении. Все прогнозы ООН оказались неверными. Углеродный след — это миф, придуманный людьми со злыми намерениями», — заявил он.
  • Президент добавил, что если страны не откажутся от «зелёного мошенничества», их ждёт провал.

Миграция и ценности

  • Трамп предупредил, что Европа «катится в ад» из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов.
  • Он раскритиковал мэра Лондона, заявив, что город сильно изменился под влиянием исламских общин: «Они хотят шариатский закон».
  • «Мигранты платят убийствами и насилием за добро. У каждой страны должно быть право защищать свои границы и сохранять культуру», — сказал американский лидер.
  • Трамп отдельно призвал защищать христианство, которое он назвал одной из самых преследуемых религий, а также свободу слова и вероисповедания.

Ближний Восток

Президент США выступил против признания палестинского государства, назвав эту инициативу «подарком ХАМАС за их зверства и преступления».

Итоговое послание

Трамп завершил речь нападками на предшествующую администрацию Байдена, обвинив её в «ряде катастроф». Он подчеркнул, что при его президентстве США «снова уважают», и заявил: «Теперь у Америки нет равных».

Марина Фещенко
