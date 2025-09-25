Опытные хозяйки знают: эти 5 продуктов нужно закатать именно в сентябре, пока не поздно

Сентябрь — это как последний звонок для всех хозяек, которые хотят встретить зиму во всеоружии. Природа щедро одаривает нас урожаем, который просто грех не превратить в витаминные запасы на холодные месяцы. Мы составили список того, что нужно непременно заготовить прямо сейчас, пока овощи и фрукты ещё сохранили в себе всю силу солнца. Скажете, можно же зимой купить всё в магазине? Конечно, можно. Но попробуйте январским вечером открыть баночку собственных маринованных огурчиков — и поймёте, что никакая магазинная консервация не сравнится с домашней.

Перечное изобилие — от сладкого до обжигающего Болгарский перец в сентябре достигает пика сочности и сладости. Лечо, конечно, классика, но попробуйте заготовить перец целиком в маринаде — зимой такие баночки разлетятся как горячие пирожки. Выбирайте небольшие плоды правильной формы, бланшируйте их в кипятке пару минут, затем быстро охладите в ледяной воде. Уложите в банки с чесноком, лавровым листом и перцем горошком, залейте маринадом из уксуса, соли и сахара. Получается яркая, хрустящая закуска, которая украсит любой стол. Острый перец тоже заслуживает внимания — маринованный чили добавит огонька зимним блюдам. А если смешать сладкий и острый перец в одной банке, получится универсальная приправа, которая подойдёт и к мясу, и к овощам. Главное — работайте в перчатках, иначе потом будете жалеть о каждом прикосновении к лицу.

Фото © «Шедеврум»

Яблочная феерия — от классики до экзотики Сентябрьские яблоки — это не только повод для шарлотки. Антоновка, которая сейчас наливается на ветках, идеальна для мочения — старинный русский способ заготовки, которым пользовались ещё наши прабабушки. Уложите яблоки в банки с листьями смородины и вишни, залейте рассолом и оставьте бродить. Через месяц получится освежающий напиток и хрустящие яблочки с лёгкой кислинкой. Из сладких сортов варите густое повидло — зимой оно станет начинкой для пирогов и блинов. А яблочный сок, закрытый в банки прямо из соковыжималки, сохранит всю пользу свежих фруктов. Не выбрасывайте очистки! Высушите их и зимой заваривайте ароматный чай с яблочными нотками. Секрет вкусного яблочного сока — смешивайте сладкие и кисловатые сорта в пропорции 3:1.

Грибное королевство — от леса до банки Сентябрь — это время второй волны грибов, когда в лесах появляются осенние опята, поздние подберёзовики и душистые рыжики. Свежие грибы долго не хранятся, поэтому их нужно переработать в день сбора. Мариновать грибы проще, чем кажется, — отварите их в подсолённой воде 15 минут, откиньте на дуршлаг, затем разложите по банкам с чесноком, укропом и лавровым листом. Залейте маринадом из воды, уксуса, соли и специй, стерилизуйте и закатайте. Такие грибочки станут украшением новогоднего стола и палочкой-выручалочкой для быстрого ужина. Опята особенно хороши в солёном виде — через месяц засолки они приобретают неповторимый вкус и аромат. А грибную икру из переросших грибов можно намазывать на хлеб или добавлять в салаты — получается сытно и невероятно ароматно.

Фото © «Шедеврум»

Хурма — солнечная заготовка для хмурых дней Хурма в сентябре только начинает появляться на прилавках, но уже сейчас можно купить спелые плоды для заготовок. Большинство хозяек проходят мимо этого оранжевого фрукта, считая, что из него можно только компот сварить. Но из хурмы получается восхитительное варенье, которое по вкусу напоминает мёд с коньячными нотами и лёгкой терпкостью. Секрет — добавить в варенье лимон и ванилин, тогда оно приобретёт изысканный аромат и благородную кислинку. Зимой такое варенье превращается в густое повидло янтарного цвета, которое можно есть ложками или использовать как начинку для пирогов. А ещё хурму можно нарезать дольками и высушить в духовке — получаются цукаты, которые по сладости превосходят магазинные конфеты. Хурма богата йодом и витаминами, так что это не просто вкусная, но и очень полезная заготовка для поддержания иммунитета в холодное время года.

Маринованный виноград — закуска, которая удивляет всех Сентябрьский виноград в России привыкли есть свежим или делать из него компоты, но мало кто знает о потрясающей заготовке — маринованном винограде. Эта закуска по вкусу напоминает дорогие греческие оливки, но обходится в разы дешевле. Крупные ягоды белого или чёрного винограда маринуют с лавровым листом, корицей и гвоздикой — получается пикантное лакомство с кисло-сладким вкусом и лёгкой остринкой. Маринованный виноград прекрасно дополняет мясные блюда, сыры и даже обычные бутерброды. Секрет успеха — выбирать сорта с плотной кожицей и не слишком сладкие. Через месяц после закатки виноград полностью промаринуется и приобретёт благородный вкус, который заставит гостей гадать, что же это такое необычное. Такая заготовка точно станет изюминкой праздничного стола и предметом гордости хозяйки, которая умеет удивлять простыми, но оригинальными решениями.

Фото © «Шедеврум»