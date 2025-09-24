40 лет на сцене: Ушёл из жизни артист Владимир Вальвачев

Заслуженный артист России Владимир Вальвачев скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского музыкального театра, где актёр служил почти 40 лет.

Вальвачев родился 31 января 1951 года, окончил Абаканское музыкальное училище и Новосибирскую консерваторию имени Глинки. Его творческая карьера была связана с Новосибирским музыкальным театром, где он воплотил десятки ярких ролей. В разные годы он исполнял главные партии в классических опереттах и мюзиклах — «Сильва», «Летучая мышь», «Мистер Икс». Его богатый баритон и сценическая харизма сделали его любимцем публики. Артиста ценили за преданность театру и редкое умение одинаково убедительно играть и драматические, и комедийные роли. Многие новосибирские зрители знали его как символ стабильности труппы, остававшийся на сцене десятилетиями.