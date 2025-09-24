Экс-замминистра обороны Тимура Иванова проверяют на хищения 9 млрд рублей

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идёт о расследовании, связанном со строительными контрактами Минобороны в 2020–2021 годах. По версии следствия, средства были похищены при возведении объектов в Хакасии, Мурманской области, Тыве, а также для Иркутского суворовского училища и частей РВСН в Новосибирской области.

Фигурантами дела уже стали бывшие руководители военных строительных управлений и бизнесмены. Несколько из них заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и дают показания. В их числе — первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, арестованная в июле.

Иванова уже допрашивали как свидетеля, однако источники не исключают, что его статус может измениться. Сам экс-чиновник ранее получил 13 лет за растрату более 4 млрд рублей и сейчас проходит по другому делу — о взятках на 1,4 млрд и отмывании денег.

Адвокат Мурад Мусаев назвал происходящее «конкурсом досудебщиков» и заявил, что законных оснований для нового уголовного преследования Иванова он не видит.