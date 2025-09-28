Лунатизм: почему у детей это норма, а у взрослых — сигнал тревоги Оглавление 15–20% детей — лунатики. Почему это происходит и когда пройдёт? Чем опасен лунатизм у взрослых: от готовки во сне до вождения автомобиля Главная ошибка при лунатизме: почему будить человека категорически нельзя «Мозг спит, а тело нет»: сомнолог о том, что такое лунатизм на самом деле Лунатизм — особое состояние сна, при котором человек может выполнять действия, не просыпаясь: ходить, разговаривать, открывать двери. О том, чем опасен сомнамбулизм, а также поддаётся ли он лечению — в материале Life.ru. 27 сентября, 22:25 Лунатизм — что это. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio, © Freepik

15–20% детей — лунатики. Почему это происходит и когда пройдёт?

Сомнамбулизм чаще всего встречается у детей. По разным данным, порядка 15–20% малышей хотя бы раз в жизни проявляли признаки ночных хождений. В большинстве случаев это временное явление, связанное с особенностями развития нервной системы.

У детей мозг не до конца может правильно регулировать фазы сна. В обычной ситуации сон состоит из циклов: медленного и быстрого. Именно в фазе медленного сна может происходить лунатизм. Ребёнок словно «застревает» между сном и бодрствованием: его тело уже активно, но сознание продолжает спать.

Почему происходит лунатизм у детей:

У малышей из-за незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения в мозге не до конца сбалансированы. Стресс в школе, конфликты дома, переутомление от гаджетов — всё это может спровоцировать сомнамбулизм. Также факторы риска: позднее засыпание, недосып, слишком активные игры перед сном, наследственность.

Ребёнок может встать ночью, пройтись по комнате, что-то произнести. Зачастую при лунатизме движения медленные, координация снижена. Глаза могут быть открыты, но взгляд «стеклянный». Наутро дети, как правило, не помнят произошедшее.

Почему возникает лунатизм у детей. Фото © Freepik

Важно понимать, что детский лунатизм редко служит признаком наличия серьёзной болезни. Обычно сомнамбулизм проходит к подростковому возрасту. Но родителям следует внимательно следить за безопасностью — убрать острые предметы, закрывать двери и окна, избегать стрессовых ситуаций.

Чем опасен лунатизм у взрослых: от готовки во сне до вождения автомобиля

У взрослых сомнамбулизм встречается реже — примерно у 1–3% людей. Но именно в зрелом возрасте он может быть более опасным и указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

Его могут провоцировать психические проблемы, в частности, депрессия, тревожные расстройства, посттравматический синдром, а также соматические заболевания: эпилепсия, синдром обструктивного апноэ сна, болезнь Паркинсона.

Взрослые «лунатики» могут совершать более сложные действия, чем дети: заниматься готовкой, выходить на улицу, садиться за руль. Человек может ходить по дому, садиться на кровати, открывать шкафы, выполнять привычные действия.

В отличие от детей, взрослые чаще ощущают последствия сомнамбулизма: повышенную утомляемость днём, раздражительность, когнитивные трудности. Иногда эпизоды становятся регулярными и приводят к хроническим проблемам со сном.

Лунатизм у взрослых — почему опасен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UVgreen

Попытки заговорить с лунатиком редко приводят к ожидаемому результату. Он может что-то бормотать, но редко понимает обращённую речь, а взгляд у него словно «стеклянный».

Важно отличать сомнамбулизм от ночных кошмаров или панических атак. При кошмарах человек просыпается испуганным, а при сомнамбулизме продолжает спать и не осознаёт происходящее.

Каждый эпизод нарушает структуру сна, что ведёт к хронической усталости, снижению концентрации и памяти.

Главная ошибка при лунатизме: почему будить человека категорически нельзя

Единого универсального метода исцеления сомнамбулизма не существует. Лечение зависит от возраста, частоты эпизодов и сопутствующих заболеваний. Но есть ряд рекомендаций, которых следует придерживаться:

Необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, избегать недосыпа. Важно снижение стресса. Здесь помогут медитации, дыхательные практики, тёплые ванны перед сном. Нужно исключить алкоголь, кофеин, снотворные без назначения врача.

Если причиной лунатизма послужили апноэ, эпилепсия или другая болезнь, необходимо лечить основное расстройство.

Важно: нельзя резко будить лунатика. Это может вызвать сильный стресс и дезориентацию. Лучше аккуратно развернуть его и мягко проводить обратно в кровать.

«Мозг спит, а тело нет»: сомнолог о том, что такое лунатизм на самом деле

Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснил, что лунатизм — это, по сути, обратное состояние сонному параличу.

При каких заболеваниях есть риск лунатизма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

— Если во время сонного паралича головной мозг просыпается, а управления телом ещё нет, то при лунатизме происходит ровно наоборот — управление телом просыпается, а сознание ещё спит, — сказал Кудинов Life.ru.

По его словам, сомнамбулизм чаще проявляется у детей и проходит зачастую одновременно с половым созреванием. Если же лунатизм в подростковом возрасте не исчез, то это может быть сопутствующим фактором какого-либо заболевания, например эпилепсии.

— И если эпилепсию вы исключили, то ничего существенного уже во взрослом состоянии вы с человеком сделать не сможете. Всё, чем ему можно будет помочь, это меньше тревожить его нервную систему. Нужно исключить хронические недосыпы, стрессы, алкоголь. Но чаще всего лунатизм либо проходит сам, либо не проходит никогда. Если собака злая, то её дразнить не надо — она тебя и без этого укусит. Здесь примерно такая же ситуация, — пояснил сомнолог.

Он добавил, что если у человека какое-то время не наблюдаются приступы лунатизма, то сильный стресс или злоупотребление алкоголем могут возобновить практику ночных «хождений». Поэтому врач рекомендует даже после временного исцеления от сомнамбулизма беречь свою нервную систему.

Авторы Альмир Хабибуллин