Трое раненых: В США неизвестный открыл огонь в здании иммиграционной службы

Правоохранительные органы проверяли версию о том, что стрелок мог вести огонь с крыш соседних зданий. Позже глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила факт нападения и сообщила, что злоумышленник покончил с собой.

Массовая стрельба остается одной из главных социальных проблем в США. По данным портала Gun Violence Archive, только за первые восемь месяцев 2025 года в стране произошло более 450 инцидентов с применением огнестрельного оружия, где пострадали трое или более человек. Американские власти регулярно обсуждают меры контроля за оборотом оружия, но инициативы сталкиваются с сопротивлением оружейного лобби и республиканцев в Конгрессе.