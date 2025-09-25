Интервидение
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 сентября, 07:26

Ежегодная конференция «Лучшие социальные проекты России» состоится 29 сентября

Обложка © Предоставлено Life.ru

29 сентября состоится ежегодная конференция «Лучшие социальные проекты России». Мероприятие традиционно объединит лидеров социальных инициатив из бизнеса, государственного сектора и общественных организаций для поиска новых решений актуальных общественных задач.

Деловая программа конференции охватит широкий спектр вопросов, связанных с развитием социальных инициатив. В центре внимания окажутся технологические инновации, интеграция ESG-принципов в бизнес-процессы, развитие корпоративной социальной ответственности и создание эффективных механизмов взаимодействия между различными секторами общества.

Среди спикеров и участников конференции – благотворительный фонд Х5 «Выручаем», S7, SPLAT Global, «ОПОРА РОССИИ», Банк ВТБ, JTI Россия.

Особое внимание будет уделено влиянию современных технологий на городскую среду и решению социальных задач в сферах здравоохранения, образования, экологии и инклюзивной инфраструктуры. Участники рассмотрят практические кейсы того, как инновации помогают снижать неравенство и формировать устойчивые сообщества.

Ключевые темы для обсуждения:

  • Приведи в порядок свою планету: забота об окружающей среде как образ жизни;
  • Инвестиции в социум: практики ответственного бизнеса;
  • Экология и бизнес: демонстрация успешных практик;
  • Инновации и благотворительность: какие технологичные решения доступны для социальной сферы?
  • Экосистема: общество, государство, бизнес. Примеры взаимодействия.

Кульминацией мероприятия станет торжественная церемония награждения победителей Программы «Лучшие социальные проекты России». Лауреатами станут компании и организации, достигшие выдающихся результатов в области корпоративной социальной ответственности, благотворительности и социального предпринимательства.

