Ежегодная конференция «Лучшие социальные проекты России» состоится 29 сентября

29 сентября состоится ежегодная конференция «Лучшие социальные проекты России». Мероприятие традиционно объединит лидеров социальных инициатив из бизнеса, государственного сектора и общественных организаций для поиска новых решений актуальных общественных задач.

Деловая программа конференции охватит широкий спектр вопросов, связанных с развитием социальных инициатив. В центре внимания окажутся технологические инновации, интеграция ESG-принципов в бизнес-процессы, развитие корпоративной социальной ответственности и создание эффективных механизмов взаимодействия между различными секторами общества.

Среди спикеров и участников конференции – благотворительный фонд Х5 «Выручаем», S7, SPLAT Global, «ОПОРА РОССИИ», Банк ВТБ, JTI Россия.

Особое внимание будет уделено влиянию современных технологий на городскую среду и решению социальных задач в сферах здравоохранения, образования, экологии и инклюзивной инфраструктуры. Участники рассмотрят практические кейсы того, как инновации помогают снижать неравенство и формировать устойчивые сообщества.

Ключевые темы для обсуждения: Приведи в порядок свою планету: забота об окружающей среде как образ жизни;

Инвестиции в социум: практики ответственного бизнеса;

Экология и бизнес: демонстрация успешных практик;

Инновации и благотворительность: какие технологичные решения доступны для социальной сферы?

Экосистема: общество, государство, бизнес. Примеры взаимодействия.