Ежегодная конференция «Лучшие социальные проекты России» состоится 29 сентября
Обложка © Предоставлено Life.ru
29 сентября состоится ежегодная конференция «Лучшие социальные проекты России». Мероприятие традиционно объединит лидеров социальных инициатив из бизнеса, государственного сектора и общественных организаций для поиска новых решений актуальных общественных задач.
Деловая программа конференции охватит широкий спектр вопросов, связанных с развитием социальных инициатив. В центре внимания окажутся технологические инновации, интеграция ESG-принципов в бизнес-процессы, развитие корпоративной социальной ответственности и создание эффективных механизмов взаимодействия между различными секторами общества.
Среди спикеров и участников конференции – благотворительный фонд Х5 «Выручаем», S7, SPLAT Global, «ОПОРА РОССИИ», Банк ВТБ, JTI Россия.
Особое внимание будет уделено влиянию современных технологий на городскую среду и решению социальных задач в сферах здравоохранения, образования, экологии и инклюзивной инфраструктуры. Участники рассмотрят практические кейсы того, как инновации помогают снижать неравенство и формировать устойчивые сообщества.
Ключевые темы для обсуждения:
- Приведи в порядок свою планету: забота об окружающей среде как образ жизни;
- Инвестиции в социум: практики ответственного бизнеса;
- Экология и бизнес: демонстрация успешных практик;
- Инновации и благотворительность: какие технологичные решения доступны для социальной сферы?
- Экосистема: общество, государство, бизнес. Примеры взаимодействия.
Кульминацией мероприятия станет торжественная церемония награждения победителей Программы «Лучшие социальные проекты России». Лауреатами станут компании и организации, достигшие выдающихся результатов в области корпоративной социальной ответственности, благотворительности и социального предпринимательства.