В Подмосковье ускорили мобильный интернет в сотне сёл и деревень

Жители сотни деревень, сёл и садовых товариществ Подмосковья получили доступ к более быстрому мобильному интернету — скорость теперь достигает 195 Мбит/с. Модернизация охватила районы от Раменского и Одинцово до Серпухова, Волоколамска и Наро-Фоминска.

Инженеры МегаФона установили новые базовые станции и усилили существующую сеть с учётом рельефа и плотности застройки. Это позволило сделать связь устойчивее и ускорить передачу данных. Теперь в малых населённых пунктах можно без перебоев смотреть видео в высоком качестве, работать удалённо и пользоваться «умным домом».

По словам представителя компании, задача проекта — сократить цифровое неравенство и обеспечить сельских жителей интернетом на уровне городских стандартов. Модернизация стала продолжением программы обновления сети, благодаря которой в августе средняя скорость скачивания выросла на 11%.