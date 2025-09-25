Путин в четверг проведёт марафон международных встреч в Кремле
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в четверг проведёт в Кремле марафон двусторонних международных встреч. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В течение дня президент проведёт двусторонние встречи, будет целый марафон бесед», — уточнил представитель Кремля.
Кроме того, Путин примет с докладом главу Центризбиркома Эллу Памфилову. На встрече планируется подвести итоги прошедшего единого дня голосования и обсудить ключевые вопросы избирательного процесса.
