25 сентября, 09:20

Путин в четверг проведёт марафон международных встреч в Кремле

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в четверг проведёт в Кремле марафон двусторонних международных встреч. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня президент проведёт двусторонние встречи, будет целый марафон бесед», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, Путин примет с докладом главу Центризбиркома Эллу Памфилову. На встрече планируется подвести итоги прошедшего единого дня голосования и обсудить ключевые вопросы избирательного процесса.

Марина Фещенко
