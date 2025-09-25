Зеленский выдвинул условие для своего ухода

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост после завершения войны. Об этом он сказал в интервью изданию Axios.

Вопрос выборов на Украине обсуждается уже не первый раз. По конституции они должны были пройти весной 2024 года, однако из-за военного положения их отложили на неопределённый срок. Киев неоднократно заявлял, что выборы в условиях боевых действий невозможны, но западные союзники Украины регулярно поднимают тему легитимности действующей власти.