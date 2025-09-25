Минус учебные самолёты и дроны: Наши разгромили аэродром ВВС Украины
Минобороны РФ: На аэродроме ВСУ уничтожены два Як-52 и 10 дронов А-22
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные нанесли удар по полевому аэродрому ВСУ, уничтожив два учебно-боевых самолёта Як-52 и десять беспилотников А-22. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что техника противника была выведена из строя в ходе плановых действий российских войск.
Як-52 — советский учебно-тренировочный самолёт, активно использующийся в ВВС Украины для подготовки лётчиков. Машины этого типа начали выпускать ещё в 1970-х, но они до сих пор применяются для обучения и отработки навыков пилотирования. Беспилотники А-22 ВСУ используются как многоцелевые лёгкие аппараты, включая разведку и корректировку огня. Их уничтожение сокращает возможности Украины в обучении пилотов и применении дронов на линии фронта.
