Российский треш-блогер устроил секс-шоу в пикапе на Пхукете: его ищет полиция
Обложка © TikTok
Российский треш-блогер Георгий Дзугкоев снова оказался в центре скандала. На этот раз он занялся сексом с девушкой прямо в кузове пикапа на острове Пхукет.
Как пишет SHOT, блогер хотел снять «контент» для своего канала, где уже публиковал ролики с издевательствами, обнажёнными тайками и запрещёнными веществами. Однако теперь запись попала в поле зрения местных правоохранителей, Дзугкоева разыскивает полиция Таиланда.
В Таиланд блогер сбежал после скандала в России. Следственный комитет начал проверку в его отношении из-за видео, в которых он унижал пенсионеров и снимал с ними откровенные видео.
Таиланд традиционно строго реагирует на подобные нарушения. За последние годы местные власти депортировали несколько иностранных блогеров за сексуальные выходки в публичных местах и неуважение к местным традициям. В 2022 году китайская пара получила тюремный срок и выдворение из страны за откровенную фотосессию в храме, а в 2023-м российский тиктокер был депортирован после видео с голым заплывом в заповедной лагуне. Власти Королевства подчеркивают, что подобные действия рассматриваются не только как нарушение закона, но и как оскорбление тайской культуры.