Российский треш-блогер устроил секс-шоу в пикапе на Пхукете: его ищет полиция

Российский треш-блогер Георгий Дзугкоев снова оказался в центре скандала. На этот раз он занялся сексом с девушкой прямо в кузове пикапа на острове Пхукет.

Как пишет SHOT, блогер хотел снять «контент» для своего канала, где уже публиковал ролики с издевательствами, обнажёнными тайками и запрещёнными веществами. Однако теперь запись попала в поле зрения местных правоохранителей, Дзугкоева разыскивает полиция Таиланда.

В Таиланд блогер сбежал после скандала в России. Следственный комитет начал проверку в его отношении из-за видео, в которых он унижал пенсионеров и снимал с ними откровенные видео.