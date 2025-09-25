Медведев жёстко ответил Зеленскому на угрозы «загнать россиян в бомбоубежища»
Медведев пригрозил ответить Зеленскому ударами, перед которыми бессильны укрытия
Обложка © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко ответил на угрозы Владимира Зеленского «загнать россиян в бомбоубежища».
«Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — заявил Медведев.
Ранее президент Украины в интервью зарубежным СМИ утверждал, что удары ВСУ якобы способны вынудить жителей России массово укрываться в убежищах.
