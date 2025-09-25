Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 10:27
6300

Медведев жёстко ответил Зеленскому на угрозы «загнать россиян в бомбоубежища»

Медведев пригрозил ответить Зеленскому ударами, перед которыми бессильны укрытия

Обложка © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Обложка © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко ответил на угрозы Владимира Зеленского «загнать россиян в бомбоубежища».

«Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — заявил Медведев.

Ранее президент Украины в интервью зарубежным СМИ утверждал, что удары ВСУ якобы способны вынудить жителей России массово укрываться в убежищах.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar