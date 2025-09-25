Лидер ОПГ «Меценатовские» исчез из зоны проведения СВО

Лидер забайкальской ОПГ «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, осужденный за бандитизм и убийства, исчез из зоны проведения СВО, куда его направили после досрочного освобождения. Он самовольно покинул военную часть и объявлен в федеральный розыск, сообщает «Чита.ру».

Ведерников получил 24 года лишения свободы, но отсидел лишь 14. В 2024 году его отпустили из колонии и отправили на фронт. В августе 2025-го он пропал, а в сентябре военные следователи возбудили дело о самовольном оставлении части. За это грозит до 10 лет тюрьмы.

Супруга беглеца Евгения Голец заявила, что не знает, где он находится. По ее словам, муж не выходил на связь больше месяца. Адвокат напомнила, что ранее прокуратура проверяла жалобы Ведерникова на нарушения прав: после ранения он почти две недели ждал эвакуации в медчасть.