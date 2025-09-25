На ВДНХ стартовал форум World Atomic Week к 80-летию атомной отрасли РФ

В Москве на ВДНХ с 25 по 28 сентября пройдет международный форум World Atomic Week, приуроченный к 80-летию российской атомной промышленности. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур.

Деловая программа форума пройдет 25–26 сентября под девизом «Всё начинается с атома». Запланировано более 40 мероприятий: пленарные заседания, круглые столы и подписание соглашений. Одновременно откроется выставка новейших разработок в атомной отрасли — от энергетики до медицины и экологии.

27–28 сентября состоится молодежная часть программы: федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», лекции, мастер-классы, дискуссии и карьерные консультации. Более 120 спикеров, в числе которых государственные деятели, бизнес-лидеры и ученые, выступят перед школьниками и студентами.

Для гостей подготовлено свыше 80 молодежных мероприятий, включая фестиваль «Композиты без границ» с экспозицией спортинвентаря и гоночных авто из карбона, а также культурную программу с концертами группы Dabro (27 сентября) и Вани Дмитриенко (28 сентября). На улице пройдет фестиваль кухонь мира и городов атомной отрасли.

Выставочные стенды представят достижения России, стран СНГ, Китая, Ирана и других партнеров. Особое внимание уделят темам «Доступная чистая энергия», «Цифровой прорыв», «Экология» и «Передовая медицина».