News Media Holding вошёл в топ-5 рейтинга медиахолдингов платформы Дзен

News Media Holding, в который входят Life.ru, SHOT, SHOT ПРОВЕРКА, Mash, Super.ru и другие активы, вошёл в топ-5 рейтинга медиахолдингов платформы «Дзен».

24 сентября информационная платформа «Дзен» анонсировала данные по охватам холдингов на основе совместного исследования с компанией Mediascope. У медиа впервые появилась возможность увидеть свои суммарные показатели на сайтах СМИ и в новостных агрегаторах.

К рейтингам в «Дзене» также добавились тематические и региональные сегменты. В московском сегменте первым стал официальный портал мэра и правительства Москвы, а в топ рейтинга Санкт-Петербурга вошли «Деловой Петербург» и «78». Платформа продемонстрировала также аналитику по тематикам спорта и шоу-бизнеса. В топ вошли «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Рейтинг Букмекеров», Sports.ru, и «Евро-Футбол.ру».