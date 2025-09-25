Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 12:04

News Media Holding вошёл в топ-5 рейтинга медиахолдингов платформы Дзен

Обложка © News Media Holding

Обложка © News Media Holding

News Media Holding, в который входят Life.ru, SHOT, SHOT ПРОВЕРКА, Mash, Super.ru и другие активы, вошёл в топ-5 рейтинга медиахолдингов платформы «Дзен».

24 сентября информационная платформа «Дзен» анонсировала данные по охватам холдингов на основе совместного исследования с компанией Mediascope. У медиа впервые появилась возможность увидеть свои суммарные показатели на сайтах СМИ и в новостных агрегаторах.

Рейтинг медиахолдингов выглядит так:

  1. МИЦ «Известия»
  2. Rambler&Co
  3. МИА «Россия сегодня»
  4. News Media Holding
  5. Shkulev Holding

К рейтингам в «Дзене» также добавились тематические и региональные сегменты. В московском сегменте первым стал официальный портал мэра и правительства Москвы, а в топ рейтинга Санкт-Петербурга вошли «Деловой Петербург» и «78». Платформа продемонстрировала также аналитику по тематикам спорта и шоу-бизнеса. В топ вошли «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Рейтинг Букмекеров», Sports.ru, и «Евро-Футбол.ру».

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • СМИ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar