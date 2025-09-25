Президент России Владимир Путин прибыл на Глобальный атомный форум, приуроченный к 80-летию атомной промышленности РФ.

В форуме также примут участие лидер Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.

Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома».