Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 13:09

Путин прибыл на Глобальный атомный форум

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прибыл на Глобальный атомный форум, приуроченный к 80-летию атомной промышленности РФ.

В форуме также примут участие лидер Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.

Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома».

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • World Atomic Week
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar