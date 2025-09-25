Блогеров призвали самим создать правила игры на рынке рекламы

В Москве в рамках «Российской креативной недели» обсудили регулирование блогосферы. На дискуссии «Блог-код: правовое регулирование деятельности инфлюенсеров» эксперты и законодатели сошлись во мнении: блогерам стоит самим формировать отраслевые правила, не дожидаясь принятия отдельного закона.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин напомнил, что первые попытки регулирования были еще в 2014 году с «реестром блогеров». Сейчас действует более гибкая схема — регистрация в Роскомнадзоре страниц с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. По его словам, отдельный закон о блогерах не нужен, но отраслевой стандарт необходимо выработать:

«Если вы сами не сформируете единый стандарт, это сделает регулятор. И, возможно, слишком жестко», — предупредил он.

С ним согласился основатель SALO.ru Александр Кукса. Он отметил, что закон «не поспевает» за стремительно меняющимся рынком, поэтому саморегулирование эффективнее. Уже сегодня в отрасли работают инициативные группы, разрабатываются кодексы и внутренние стандарты.

Юрист Анастасия Красникова подчеркнула, что блогеры с момента монетизации становятся предпринимателями и должны знать законы. Она напомнила о новых требованиях: обязательная маркировка соцрекламы, уточненные правила уплаты сборов, работа с НДС и ограничения на редактирование отчетности. Среди самых частых ошибок блогеров — невнимательность и путаница в документах, а также отсутствие четкой договоренности в цепочке «рекламодатель – агентство – блогер» о том, кто отвечает за маркировку.