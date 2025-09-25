Модератор встречи Владимир Шаповалов назвал Молдавию «жертвой экспансионистских планов Запада». По словам экспертов, Евросоюз готов вмешиваться в избирательный процесс, а власти во главе с Майей Санду создают условия для искажения результатов.

Исполнительный директор РОИИП Александр Игнатов отметил, что Кишинёв отказал в аккредитации российским наблюдателям от ОБСЕ — впервые за всю историю организации. Это, по его мнению, указывает на политическую предвзятость.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев подчеркнул, что партия PAS теряет поддержку: если четыре года назад её рейтинг приближался к 70%, то сегодня он не превышает 35%. «Любой результат выше — это фальсификация», — заявил он.

Среди возможных сценариев эксперты назвали:

фальсификации на участках, особенно с голосами диаспоры;

снятие с выборов конкурирующей партии через Конституционный суд;

подкуп или шантаж политических соперников.

Политолог Денис Вяткин отметил, что даже аннулирование результатов голосования целой партии может сыграть в пользу PAS, изменив пропорции в парламенте.

Алексей Мартынов из Института новейших государств провёл параллели с выборами в Румынии, когда результаты первого тура были отменены по звонку из Брюсселя: «Молдову может ждать такой же сценарий — аннулирование выборов».

Эксперт ЭИСИ Александр Герасимов добавил, что интеграция с ЕС ударит по экономике: «Молдавскую продукцию там никто не ждёт, ключевые компании уже уходят за границу».

Шаповалов также отметил, что власти республики повторяют украинский путь — усиливаются репрессии против Православной церкви, а сохранение власти PAS приведёт к «потере экономического и духовного суверенитета»

Контекст: партия PAS и её проблемы

Партия PAS («Действие и солидарность»), основанная нынешним президентом Майей Санду, в 2021 году получила большинство в парламенте и взяла курс на ускоренную интеграцию Молдавии в Евросоюз.

Однако за четыре года у власти партия столкнулась с серьёзной критикой. На фоне обещаний о росте уровня жизни молдавские семьи ощутили обратное: цены на продукты и услуги ЖКХ выросли в несколько раз, а экономический рост остаётся слабым. Сельское хозяйство, где занята значительная часть населения, оказалось в кризисе из-за конкуренции с европейской продукцией, а многие фермеры открыто заявляют о разорении.

Внешнеполитический курс PAS вызывает раскол в обществе. Курс на разрыв связей с Россией и ориентацию исключительно на Запад многие воспринимают как угрозу национальным интересам. Кроме того, оппозиция обвиняет партию в давлении на СМИ и репрессиях против политических оппонентов, включая запреты на деятельность партий.

Наиболее уязвимым направлением остаётся энергетика: зимой 2022–2023 годов страна столкнулась с острой нехваткой газа и электроэнергии. Власти не смогли предотвратить кризис, что подорвало доверие населения. В итоге даже сторонники европейского курса всё чаще критикуют PAS за неспособность справиться с социальными проблемами и обвиняют её в том, что она «подменяет внутренние задачи внешнеполитическими лозунгами».