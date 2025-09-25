Минобороны показало карту: ВС РФ продвинулись в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении

Минобороны России опубликовало схему освобожденных территорий по состоянию на 24 сентября. На карте показаны районы, занятые Вооруженными силами РФ с 1 января по 24 сентября 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

По данным ведомства, в 2025 году российские военные освободили более 4,7 тыс. кв. км. Больше всего продвижение зафиксировано в ДНР — свыше 3308 кв. км. В ЛНР удалось освободить более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км.

Схема освобожденных территорий © Минобороны России

Где именно продвинулись войска:

ДНР — основные бои шли на Авдеевском и Артёмовском направлениях, освобождены десятки населённых пунктов.

ЛНР — расширены позиции в районе Кременной.

Харьковская область — освобождены территории на Купянском направлении.

Запорожская и Херсонская области — закрепление позиций вдоль линии фронта и контроль новых населённых пунктов.

Сумская и Днепропетровская области — локальные продвижения в приграничных районах.

Минобороны отмечает, что освобожденные территории позволяют улучшить позиции российской армии и усилить контроль за линией соприкосновения.