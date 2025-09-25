Минобороны показало карту: ВС РФ продвинулись в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении
Минобороны показало схему освобождённых территорий по состоянию на 24 сентября
Минобороны России опубликовало схему освобожденных территорий по состоянию на 24 сентября. На карте показаны районы, занятые Вооруженными силами РФ с 1 января по 24 сентября 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
По данным ведомства, в 2025 году российские военные освободили более 4,7 тыс. кв. км. Больше всего продвижение зафиксировано в ДНР — свыше 3308 кв. км. В ЛНР удалось освободить более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км.
Где именно продвинулись войска:
- ДНР — основные бои шли на Авдеевском и Артёмовском направлениях, освобождены десятки населённых пунктов.
- ЛНР — расширены позиции в районе Кременной.
- Харьковская область — освобождены территории на Купянском направлении.
- Запорожская и Херсонская области — закрепление позиций вдоль линии фронта и контроль новых населённых пунктов.
- Сумская и Днепропетровская области — локальные продвижения в приграничных районах.
Минобороны отмечает, что освобожденные территории позволяют улучшить позиции российской армии и усилить контроль за линией соприкосновения.
