Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 13:41

Минобороны показало карту: ВС РФ продвинулись в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении

Минобороны показало схему освобождённых территорий по состоянию на 24 сентября

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Минобороны России опубликовало схему освобожденных территорий по состоянию на 24 сентября. На карте показаны районы, занятые Вооруженными силами РФ с 1 января по 24 сентября 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

По данным ведомства, в 2025 году российские военные освободили более 4,7 тыс. кв. км. Больше всего продвижение зафиксировано в ДНР — свыше 3308 кв. км. В ЛНР удалось освободить более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км.

Схема освобожденных территорий © Минобороны России

Схема освобожденных территорий © Минобороны России

Где именно продвинулись войска:

  • ДНР — основные бои шли на Авдеевском и Артёмовском направлениях, освобождены десятки населённых пунктов.
  • ЛНР — расширены позиции в районе Кременной.
  • Харьковская область — освобождены территории на Купянском направлении.
  • Запорожская и Херсонская области — закрепление позиций вдоль линии фронта и контроль новых населённых пунктов.
  • Сумская и Днепропетровская области — локальные продвижения в приграничных районах.

Минобороны отмечает, что освобожденные территории позволяют улучшить позиции российской армии и усилить контроль за линией соприкосновения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Армия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar