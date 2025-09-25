Тайна смерти «Королевы кавалькады»: в Бразилии погибла 16-летняя Габриэлли Морейра

Трагическая история в Бразилии: в штате Сеара при загадочных обстоятельствах погибла 16-летняя школьница и начинающая модель Габриэлли Морейра.

По данным испаноязычных СМИ, девушку обнаружили мёртвой в ночь на 19 сентября в недостроенном доме в муниципалитете Педра-Бранка. За несколько часов до этого она отдыхала с друзьями в баре. На месте нашли следы крови и две бутылки водки.

Отец школьницы, Вальберио Морейра, сообщил журналистам, что на теле дочери были синяки и гематомы. Он подчеркнул, что показания её друзей расходятся: одна из девушек утверждает, что Габриэлли ушла в тёмную комнату с одним из подростков и через 25 минут тот выбежал, а другая версия — что школьнице внезапно стало плохо и она упала. Семья настаивает на тщательном расследовании.

Местные власти заявили, что точная причина смерти будет известна только после завершения судебно-медицинской экспертизы. Расследование ведётся в региональной прокуратуре, свидетелей планируют вызвать на допрос.

Смерть Габриэлли потрясла её родной город: ученики и учителя школы, где она училась, опубликовали слова скорби, а жители Педра-Бранки организовали траурную конную процессию в память о девушке. Ранее она была коронована «Королевой кавалькады» — традиционного местного праздника, а также пробовала себя в модельных показах в Форталезе и других городах.