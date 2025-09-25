От истории к будущему: Путин, Лукашенко и другие лидеры побывали в музее «Атом»

Президент России Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций — участников Глобального атомного форума — посетил музей «Атом».

Вместе с российским лидером экспозицию осмотрели президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, а также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Экскурсию для высоких гостей провёл генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Видео © Пресс-служба Кремля

Музей «Атом» был открыт в Москве в 2021 году и стал одной из ключевых площадок для популяризации российской атомной отрасли. Экспозиция рассказывает о 80-летней истории развития ядерной энергетики в СССР и России, демонстрирует современные технологии и перспективные проекты «Росатома».

В залах представлены архивные документы, макеты атомных электростанций, образцы оборудования и интерактивные экспозиции, которые позволяют посетителям буквально «погрузиться» в работу ядерных технологий. Особое внимание уделено мирным направлениям использования атома: медицине, экологии, промышленности и цифровым решениям.

Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома».