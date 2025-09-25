Пассажир зарезал таксиста и вылетел с трассы на угнанной машине
В Ульяновской области пассажир убил таксиста и угнал его автомобиль
Обложка © СУ СКР по Ульяновской области
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства таксиста.
По данным регионального СК, утром 25 сентября 45-летний пассажир во время поездки в Заволжском районе Ульяновска напал на 42-летнего водителя и нанес ему не менее четырёх ударов ножом. После этого злоумышленник сел за руль и попытался скрыться.
На трассе в Чердаклинском районе он не справился с управлением и вылетел с дороги. Подозреваемый получил травмы и был доставлен в больницу. Тело водителя обнаружили рядом с автомобилем.
Следователи уже изъяли орудие преступления и назначили экспертизы. В рамках расследования будут установлены мотивы нападения и дана оценка действиям подозреваемого, в том числе по факту угона машины.
