Пассажир зарезал таксиста и вылетел с трассы на угнанной машине

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства таксиста.

По данным регионального СК, утром 25 сентября 45-летний пассажир во время поездки в Заволжском районе Ульяновска напал на 42-летнего водителя и нанес ему не менее четырёх ударов ножом. После этого злоумышленник сел за руль и попытался скрыться.

На трассе в Чердаклинском районе он не справился с управлением и вылетел с дороги. Подозреваемый получил травмы и был доставлен в больницу. Тело водителя обнаружили рядом с автомобилем.

Следователи уже изъяли орудие преступления и назначили экспертизы. В рамках расследования будут установлены мотивы нападения и дана оценка действиям подозреваемого, в том числе по факту угона машины.