Путин: Россия скоро начнет серийное производство малых АЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готовится к серийному производству малых атомных электростанций. Речь идёт как о наземных, так и о плавучих проектах.

«Мы развиваем проекты малых — как наземных, так и плавучих — АЭС. Вот сейчас только нам об этом руководитель Росатома рассказывал. Совсем скоро будем производить их серийно», — сказал глава государства на Глобальном атомном форуме.

Малые атомные электростанции считаются перспективным направлением в мировой энергетике: они компактнее традиционных АЭС, быстрее строятся и подходят для удалённых территорий.

В России уже есть опыт эксплуатации таких проектов. С 2020 года в Чукотке работает плавучая АЭС «Академик Ломоносов», которая снабжает энергией и теплом город Певек и близлежащие промышленные предприятия. Этот проект стал первой в мире действующей плавучей атомной станцией.

Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома».