Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:34

Путин: Россия скоро начнет серийное производство малых АЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готовится к серийному производству малых атомных электростанций. Речь идёт как о наземных, так и о плавучих проектах.

«Мы развиваем проекты малых — как наземных, так и плавучих — АЭС. Вот сейчас только нам об этом руководитель Росатома рассказывал. Совсем скоро будем производить их серийно», — сказал глава государства на Глобальном атомном форуме.

Малые атомные электростанции считаются перспективным направлением в мировой энергетике: они компактнее традиционных АЭС, быстрее строятся и подходят для удалённых территорий.

В России уже есть опыт эксплуатации таких проектов. С 2020 года в Чукотке работает плавучая АЭС «Академик Ломоносов», которая снабжает энергией и теплом город Певек и близлежащие промышленные предприятия. Этот проект стал первой в мире действующей плавучей атомной станцией.

Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома».

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • World Atomic Week
  • Путин
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar